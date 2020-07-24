لبنان | المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري: لا إصابات بين ركاب الطائرة الإيرانية

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أكد المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي المهندس فادي الحسن ان حركة الملاحة الجوية في المطار تسير بشكل طبيعي.
وان لا إصابات بين الركاب الذين كانوا على متن الطائرة الإيرانية التي وصلت مساء أمس إلى مطار بيروت، باستثناء حالة واحدة لمواطن متقدم في السن، يعاني من الضغط، وتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج”.
يذكر أن مقاتلة أميركية، قد اقتربت من طائرة تابعة لشركة “ماهان” الإيرانية القادمة إلى لبنان، فوق الأجواء السورية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.