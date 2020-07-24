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دعا رئيس بلدية متريت المهندس رولان عنداري الأهالي في بيان، إلى:
“وضع الكمامة في اي مكان خارج المنزل واحترام التباعد الاجتماعي والتخفيف من الزيارات إلا للضرورة مع عدم استقبال الزوار وبخاصة من خارج القرية، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا بأعداد كبيرة وتسجيل عدد من الاصابات في بعض قرى قضاء الكورة، حرصا على سلامة الأهالي”.
وأكد أن “صحة أهالي القرية وأطفالها، هي الأهم في هذه المرحلة ونتمنى على الجميع التعاون مع البلدية من أجل سلامتهم”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية متريت: لاتخاذ اجراءات وقائية بعد تسجيل إصابات عدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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