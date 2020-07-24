لبنان | بلدية متريت: لاتخاذ اجراءات وقائية بعد تسجيل إصابات عدة

دعا رئيس بلدية متريت المهندس رولان عنداري الأهالي في بيان، إلى:

“وضع الكمامة في اي مكان خارج المنزل واحترام التباعد الاجتماعي والتخفيف من الزيارات إلا للضرورة مع عدم استقبال الزوار وبخاصة من خارج القرية، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا بأعداد كبيرة وتسجيل عدد من الاصابات في بعض قرى قضاء الكورة، حرصا على سلامة الأهالي”.

وأكد أن “صحة أهالي القرية وأطفالها، هي الأهم في هذه المرحلة ونتمنى على الجميع التعاون مع البلدية من أجل سلامتهم”.