لبنان | هزة بقوة 3,9 درجات في قضاء بعلبك

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أفاد “المركز الوطني للجيوفيزياء” التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية انه سجل عند الثانية والدقيقة العشرين، بالتوقيت المحلي، من فجر اليوم الجمعة هزة أرضية بقوة 3,9 على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة قضاء بعلبك وقد شعر بها بعض المواطنين. وذكر المركز بإمكانية الإطلاع على النشاط الزلزالي في لبنان من خلال استخدام تطبيق LebQuake على الهاتف المحمول. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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