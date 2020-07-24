لبنان | بلدية الزرارية: المصابون العشرة تماثلوا للشفاء

واكدت على “التدابير المتخذة من قبل البلدية لجهة الاجراءات الوقائية وفترة الحجر لاربعة عشر يوما وطلبت من الوافدين التجاوب مع البلدية والالتزام بالحجر”.

كما طلبت من “المقيمين الالتزام الدقيق بكافة الاجراءات الصحية والابتعاد عن اماكن التجمعات، وخصوصا في ما يتعلق بإقامة المناسبات الاجتماعية، سواء في الافراح كالاعراس أو الاتراح كمجالس العزاء أو اللقاءات والتجمعات في المقاهي والمطاعم والاستراحات على جوانب الطرقات واماكن الألعاب وغيرها من الأماكن التي يحدث فيها تجمعات ولقاءات والتصرف بمسؤولية، حيث لا ينفع الندم”.