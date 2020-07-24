- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
واكدت على “التدابير المتخذة من قبل البلدية لجهة الاجراءات الوقائية وفترة الحجر لاربعة عشر يوما وطلبت من الوافدين التجاوب مع البلدية والالتزام بالحجر”.
كما طلبت من “المقيمين الالتزام الدقيق بكافة الاجراءات الصحية والابتعاد عن اماكن التجمعات، وخصوصا في ما يتعلق بإقامة المناسبات الاجتماعية، سواء في الافراح كالاعراس أو الاتراح كمجالس العزاء أو اللقاءات والتجمعات في المقاهي والمطاعم والاستراحات على جوانب الطرقات واماكن الألعاب وغيرها من الأماكن التي يحدث فيها تجمعات ولقاءات والتصرف بمسؤولية، حيث لا ينفع الندم”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية الزرارية: المصابون العشرة تماثلوا للشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.