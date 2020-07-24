لبنان | جمعية المصارف: عدم متابعة المفاوضات من قبل الجمعية احتمال وارد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 يوليو 2020 01:16 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وصرحت الجمعية، في بيان، عبرت فيه عن أسفها واستهجانها لكون الأجواء التي سادت اجتماع اليوم في وزارة المالية قد أعادت الأمور الى نقطة الصفر مضيفة أنها لا تشجّع على المضي قدماً نحو تفاهم الأطراف المعنيّة على تصوّر موحّد وناجع للمخارج الممكنة من الأزمة الراهنة. وبناء عليه، فإن عدم متابعة المفاوضات من قبل جمعية المصارف احتمال وارد”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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