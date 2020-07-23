لبنان | انتحار شاب عشريني في عكار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أنهى الشاب “ح.ع.الشيخ” البالغ من العمر ٢٦ عاماً حياته وهو من بلدة الشيخ محمد عكار. وعلى الفور توجهت القوى الأمنية الى مكان الحادث، فيما لا تزال الأسباب مجهولة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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