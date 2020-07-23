لبنان | بالفيديو: أثناء اقتراب المقاتلة الإسرائيلية من طائرة الركاب الإيراننية

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وأعلنت وسائل إعلام إيرانية ان “مقاتلات إسرائيلية ضايقت طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة ماهان في الأجواء اللبنانية، ما أسفر عن إصابة بعض الركاب بسبب الهبوط
الإضطراري لطائرة ماهان في مطار بيروت الدولي”.
وأفادت قناة الجزيرة أنه تم “إجلاء مصابين من طائرة الركاب الإيرانية التابعة لشركة ماهان بعد هبوطها في بيروت”.
ويتم تداول هذا الفيديو على أنه للطائرة المستهدفة:
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.