لبنان | بالفيديو: أثناء اقتراب المقاتلة الإسرائيلية من طائرة الركاب الإيراننية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة

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وأعلنت وسائل إعلام إيرانية ان “مقاتلات إسرائيلية ضايقت طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة ماهان في الأجواء اللبنانية، ما أسفر عن إصابة بعض الركاب بسبب الهبوط

الإضطراري لطائرة ماهان في مطار بيروت الدولي”.

وأفادت قناة الجزيرة أنه تم “إجلاء مصابين من طائرة الركاب الإيرانية التابعة لشركة ماهان بعد هبوطها في بيروت”.

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ويتم تداول هذا الفيديو على أنه للطائرة المستهدفة: