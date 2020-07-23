كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما وأننا نكرر مناشدتنا إلى الزملاء المهندسين، الذي يرغبون في الحضور إلى مركز النقابة في طرابلس، ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية، خصوصا ارتداء الكمامات والتعليم والتزام مسافة التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التجمعات داخل حرم النقابة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نقابة المهندسين في الشمال تفرض تدابير احترازية بشأن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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