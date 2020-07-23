لبنان | جمعية المصارف تنفي خبر الانسحاب من المفاوضات مع وزارة المالية و”لازارد”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نفت جمعية المصارف الخبر الذي تداولته بعض وسائل الاعلام حول اتجاه لدى الجمعية بالانسحاب من المفاوضات مع وزارة المالية و”لازارد” بسبب اصرار الاخيرة على بند haircut على اموال المودعين. واكدت جمعية المصارف ان هذا الخبر عارٍ عن الصحة متمنية على وسائل الاعلام توخي الدقة في نقل الاخبار والا تعتمد اي خبر غير صادر عن الجمعية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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