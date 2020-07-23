لبنان | اول إصابة كورونا في ديركيفا لمقيم عراقي

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اعلنت بلدية ديركيفا أن “أحد الأشخاص من التابعية العراقية والمتزوج من سيدة لبنانية تقيم في القرية وفور وصوله الى لبنان وبعد إجراء الفحوصات تبين ان نتيجة فحصه جاءت إيجابية وقد باشرت البلدية فورا الى حجره في منزله وإجراء كل ما يلزم حفاظا على الصحة العامة”.
وأكدت البلدية ان “الشخص المذكور لم يخالط احدا على الإطلاق حتى أفراد عائلته المحجورة هي ايضا على سبيل الإحتياط”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.