لبنان | اول إصابة كورونا في ديركيفا لمقيم عراقي

اعلنت بلدية ديركيفا أن “أحد الأشخاص من التابعية العراقية والمتزوج من سيدة لبنانية تقيم في القرية وفور وصوله الى لبنان وبعد إجراء الفحوصات تبين ان نتيجة فحصه جاءت إيجابية وقد باشرت البلدية فورا الى حجره في منزله وإجراء كل ما يلزم حفاظا على الصحة العامة”.

وأكدت البلدية ان “الشخص المذكور لم يخالط احدا على الإطلاق حتى أفراد عائلته المحجورة هي ايضا على سبيل الإحتياط”.