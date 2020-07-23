لبنان | اتحادات نقابات النقل البري للدولة: للتوقف عن ظاهرة حجز الباصات في عكار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اتحادات نقابات النقل البري طالبت الدولة التوقف عن ظاهرة حجز الباصات في عكار وسألت الاتحادات منذ متى يحق للسائق ان يطلب أوراق الراكب الثبوتية وهل يسمح له القانون اصلا بذلك ؟

ثم كيف يحصل أن الأجهزة الأمنية تطلق الراكب المخالف وتحتجز الآلية التي تعتاش من تأجيرها عائلات تعتمد على مردود ايرادات تاجير هذه الاليات؟

إننا نؤيد حكما تحرك سائقي ومالكي هذه الآليات وندعو المسؤولين لوقف الإجراءات بحق المواطن التي لا تكاد تعود عن واحدة حتى تعمد الى ابتكار أخرى”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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