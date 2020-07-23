لبنان | عون تلقى اتصالاً من الأمين العام للأمم المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلنت رئاسة الجمهورية ان: الرئيس ميشال عون تلقى اتصالاً من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس اكد فيه تضامن الامم المتحدة مع لبنان في الظروف التي يمر بها. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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