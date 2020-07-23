لبنان | قرار بإقفال سرايا طرابلس بعد إصابة أحد المخاتير بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا قرارا قضى باقفال سرايا طرابلس ومنع الدخول اليها بشكل تام، ابتداء من هذا المساء وحتى صباح الاثنين المقبل، باستثناء العناصر والاجهزة الامنية المولجة حمايتها، وذلك بسبب اصابة احد مخاتير طرابلس بفيروس كورونا، الذي بدوره كان قد اختلط بعدد من المواطنين والموظفين على مدى الايام السابقة. وستقوم الفرق التابعة لوزارة الصحة باجراء الفحوصات اللازمة لكل الاشخاص الذين اختلطوا بالمختار المصاب بالوباء. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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