لبنان | قضاء يحجز على ممتلكات سلامة وقضاء يعطل القرار

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وفي الوقت الذي يجب أن يأخذ القضاء مجراه كما هو مفترض، من حيث تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي على موجودات منزل حاكم مصرف لبنان ومنقولاته في محكمة جديدة المتن حيث يقع المنزل في نطاقها.

أصدرت رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني مذكرة عطلت فيها قرار مكي ,منعت بموجبها الموظفين من تسليم الاستنابات دون علمهم وموافقتهم شخصيا.