لبنان | قضاء يحجز على ممتلكات سلامة وقضاء يعطل القرار

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وفي الوقت الذي يجب أن يأخذ القضاء مجراه كما هو مفترض، من حيث تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي على موجودات منزل حاكم مصرف لبنان ومنقولاته في محكمة جديدة المتن حيث يقع المنزل في نطاقها.
أصدرت رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني مذكرة عطلت فيها قرار مكي ,منعت بموجبها الموظفين من تسليم الاستنابات دون علمهم وموافقتهم شخصيا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.