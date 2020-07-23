كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما قاموا بجولة على بعض محال السوبرماركت، حيث تم تنظيم إنذارات خطية لبعض اصحاب هذه المحال لتخطيهم نسبة الأرباح المسموح بها لبيع بعض السلع. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مراقبو حماية المستهلك جالوا في عكار واطلعوا على ظاهرة بيع غالونات المازوت والاسعار في السوبرماركت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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