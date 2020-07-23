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وشكرت الشخص المحجور على “اختياره مكان الحجر بعيدا عن البلدة والناس وعلى تطبيقه الإجراءات على أكمل وجه هو وعائلته”.
ودعت الى “العودة للحياة الطبيعية، مع ضرورة الاستمرار بتوخي الحذر وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | خلية الازمة في رماح عكار: الشخص المحجور خضع لفحص الPCR للمرة الثانية وجاءت النتيجة سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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