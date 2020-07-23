لبنان | خلية الازمة في رماح عكار: الشخص المحجور خضع لفحص الPCR للمرة الثانية وجاءت النتيجة سلبية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة

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وشكرت الشخص المحجور على “اختياره مكان الحجر بعيدا عن البلدة والناس وعلى تطبيقه الإجراءات على أكمل وجه هو وعائلته”.

ودعت الى “العودة للحياة الطبيعية، مع ضرورة الاستمرار بتوخي الحذر وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية”.