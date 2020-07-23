لبنان | إصابة في اليمونة وإجراءات احترازية في البلدة

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وأصدر رئيس البلدية طلال شريف قرارا قضى ب”إلغاء الأعراس والتجمعات في مجالس العزاء، وإقفال المقاهي والمطاعم والمنتزهات حتى إشعار آخر، وتحديد السماح للمحلات بفتح أبوابها لغاية الساعة 8 مساء، مع إلزامها بإجراءات التعقيم يومياً قبل إقفالها”.
وطلب من المغتربين من أبناء البلدة “حجر أنفسهم لمدة 72 ساعة، وإبراز نتيجة فحص ال PCR في بلد الاغتراب ونتيجة الفحص الذي تجريه وزارة الصحة العامة على المطار”.
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