لبنان | عزل بلدية شحور مدة 72 ساعة

ولفتت إلى أنه “بعد صدور نتائج الفحوصات المخبرية الPCR للمخالطين في بلدة شحور، والتي بينت إصابة 8 مقيمين ورفعت العدد الاجمالي للمصابين داخل البلدة الى 36 مصابا، عقد في بلدية شحور إجتماع طارئ ضم رئيس البلدية علي الحاج والمخاتير وأعضاء خلية الأزمة في البلدية، بحضور رئيس لجنة الأمن الصحي في وحدة إدارة الكوارث رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال ومدير وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور مرتضى مهنا وممثلين للقوى الأمنية والصليب الأحمر اللبناني.

وبعد تدارس الواقع الصحي وفي ظل ارتفاع عدد المصابين وبعد مناقشة إجراءات التعبئة العامة التي تم اتخاذها الأسبوع الفائت وبعد إجراء سلسلة إتصالات بكل من محافظ الجنوب وقائمقام صور ورئيس إتحاد بلديات قضاء صور، تقرر عزل البلدة لمدة 72 ساعة على ان تتابع اجراءات التعبئة العامة داخل البلدة: إغلاق دور العبادة والأندية الرياضية وصالونات الحلاقة والمقاهي والمنتزهات النهرية ومنع التجمعات والإلتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي”.

وأشارت إلى أنه “طلب من فرق المستجيب الأول متابعة أوضاع المصابين والمخالطين والتنسيق مع رئيس طبابة القضاء في كل طارئ”.