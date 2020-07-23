لبنان | توقيف شخص أقدم على عدة عمليات سلب بطريقة الاحتيال على أوتوستراد السعديات – الجية

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وبعد أن ركن سيارته إلى جانب الطريق، قام أحدهما بالتظاهر بإصلاح العطل، ولدى انتهائه بادر الضحية الى دفع بدل التصليح، عندها عمد المعتديان إلى تهديده بأداة حادة وسلبا جميع أمواله.

كذلك بتاريخ ٢١-٦-٢٠٢٠ وفي المحلة ذاتها، تعرض شخص آخر لعملية احتيال من قبل المشتبه بهما.

وقد تقدم الضحيتان بشكوى لدى مخفر السعديات في وحدة الدرك الاقليمي.

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بناء عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت دورية من فصيلة الدامور من توقيف أحد الفاعلين، ويدعى م. ع. (مواليد عام ١٩٧٢، لبناني).

وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه مع شخص آخر – والعمل جار لتوقيف هذا الأخير – بالاشتراك بعمليات نصب واحتيال مقابل مبالغ مالية.

لذلك، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على اشارة القضاء المختص صورته، وتطلب من الذين تعرضوا لأعمال مماثلة وتعرفوا إليه، ويرغبون بالادّعاء، الحضور إلى مركز مخفر السعديات الكائن في مجمّع السعديات-الطريق البحري، أو الاتصال على الرقم:995013/07 تمهيدا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.