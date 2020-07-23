لبنان | وزير الصحة تفقد مستشفى ضهر الباشق : تسجيل 161 اصابة اليوم وهذا مؤشر خطير جدا

بداية كانت جولة على مركز الرشح والانفلونزا المستحدث في المستشفى بما في ذلك قسم العناية الفائقة التابعة له ، ثم مركز الحجر، ومركز تمييل القلب ومركز معالجة الإدمان على المخدرات.

حاموش

ثم القى حاموش كلمة رحب فيها بالجميع مشددا على ان “هدف الزيارة للاطلاع على آخر التحضيرات التقنية اللوجستية في قسم معالجة كورونا في المستشفى، وذلك لمواكبة تفشي الفيروس في المجتمع اللبناني ودخوله المرحلة الرابعة”.

وكشف ان “مجلس ادارة المستشفى بادر بإنشاء جناح لمعالجة الفيروس مؤلف من عشرين سريرا، من بينهم سريران للعناية الفائقة”.

الى ذلك اكد حاموش ان “المستشفى واجهت ضائقة مالية على غرار كل المستشفيات الحكومية لانشاء وتجهيز المركز، لكن المشكلة حلت وتمنى على رئيس الجمهورية إلحاق المستشفى بالمستشفيات التي ستجهز من خلال على جمعية المصارف اللبنانية، كما تم تخصيص المستشفى بهبة مالية من الهيئة العليا للإغاثة ساعدت على تأمين المستلزمات الطبية والوقاية الطاقم الطبي والتمريضي(PPE). كذلك خضع الطاقم الطبي والتمريضي لدورات تدريبية حول كيفية التعامل مع مرضى كورونا، وذلك للمباشرة باستقبال المرضى المصابين بالفيروس في المتن الشمالي خاصة وفي لبنان بشكل عام”.

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وزير الصحة

وفي النهاية تحدث وزير الصحة فقال: “جئنا اليوم لنعلن عن تجهيز المستشفى للكورونا، “وما كان فينا نزعل” رئيس لجنة المال والموارنة الذي تابع معنا المسألة صبحا ومساء”.

وإذ شكر طاقم المستشفى على الجهود التي بذلها لتصبح جاهزة في هذه المرحلة الصعبة قال”:”ان المستشفى ستكون جاهزة لاستقبال المرضى يوم الاثنين المقبل، “كاشفا ان “عدد المصابين حتى الآن هو 161، وهو رقم يترك آثارا معنوية سلبية على المواطنين، خصوصا وأن الوضع مختلف عن الماضي حيث كانت الاصابات على شكل تجمعات تبلغ 20 او 25 اصابة في مكان واحد، اما اليوم فالاصابات موزعة ،اصابتان هنا واصابتان هناك، وهذا مؤشر خطير جدا”.

وتابع الوزير حسن: “هناك خوف من أن ننقل المرض من الشارع إلى أهلنا في المنازل ،من هنا على وزارة الصحة والطواقم الطبية والتمريضية أن تكون جاهزة لأننا عدنا إلى المرحلة الثانية، بعدما كنا نتوقع أن نصل إلى معدل خمسين إصابة كحد أقصى بعد فتح المطار، إلا أن الأرقام تخطت ذلك بكثير وهذا مؤشر خطير”.

أضاف:”نحن اليوم في مستشفى ضهر الباشق في المتن الشمالي وسنكون غدا في مستشفى بعبدا الحكومي وبعده في مستشفى بعلبك الحكومي، بهدف تعزيز المستشفيات الحكومية وتحضيرها للمرحلة المقبلة أكثر فأكثر، وهنا أدعو المواطنين للالتزام بالإجراءات وأهمها وضع الكمامة والالتزام التباعد الاجتماعي. صحيح أن الخمسين الف ليرة كثيرة في هذه المرحلة لكن عدم التزامنا سيكلفنا مئات الآلاف من الليرات وسنخسر صحتنا”.

وختم وزير الصحة داعيا “المؤسسات الدولية لمساعدة لبنان لتخطي هذه المرحلة بأسرع وقت ممكن”.