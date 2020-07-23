لبنان | بلدية تنورين تنفي الشائعات..لا إصابات في البلدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجاء البيان إثر انتشار الأخبار عر مواقع التوصل الاجتماعي عن وجود إصابة بـ كورونا في البلدة، الأمر الذي نفاه بيان البلدية جملة وتفصيلا، بعد اجراء رئيس البلدية اتصالات لازمة مع المسؤولين في وزارة الصحة وفي القضاء. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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