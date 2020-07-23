لبنان | لجنة طوارئ القلمون: حالة جديدة ترفع عدد الإصابات إلى 11

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت لجنة طوارئ القلمون عن “وجود حالة جديدة مصابة بفيروس الكورونا من المخالطين. ولا زالت اللجنة بانتظار نتائج الفحوصات التي جرت اليوم، و بذلك يرتفع عدد المصابين الكلي في البلدة الى 11 اصابة”. من جهة ثانية طلبت بلدية القلمون من “جميع محال الحلاقة الرجالي و النسائي الالتزام بالاقفال”، وطلبت من المواطنين “الالتزام بالتباعد الاجتماعي وبكافة وسائل الوقاية والإجراءات التي اعلنت سابقا”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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