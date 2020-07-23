كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قام مراقبون من مصلحة حماية المستهلك بمؤازرة دورية من مكتب الجومة في مديرية امن الدولة في محافظة عكار، بجولة على عدد المحال التجارية وتلك المخصصة لبيع مواد البناء في منطقة الجومة – عكار. وذلك للتثبت من عدم الاحتكار والتقيد بالاسعار. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مراقبو مصلحة حماية المستهلك جالوا على المحال المخصصة لبيع مواد البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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