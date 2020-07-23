لبنان | وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية… “لا لمساعدة الطبقة السياسية اللبنانية”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 05:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نفذ محتجون وقفة احتجاجية امام السفارة الفرنسية رفضاً لما اعتبروه “سياسة فرنسا الخارجية الداعمة لمنظومة الفساد في لبنان”. وفي رسالة الى الوزير الفرنسي جان ايف لو دريان قال المحتجون ان “السلطة لن تقوم باي اصلاحات” مطالبين الدولة الفرنسية عدم مساعدة الطبقة السياسية اللبنانية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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