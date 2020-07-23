لبنان | توضيح للصليب الأحمر حول طلاء أسقف مراكزه

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أوضح الصليب الأحمر اللبناني في بيان، أنه “يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تتعلق بدهن أسقف مراكز الصليب الأحمر اللبناني في جميع المناطق بعلامة الصليب الاحمر على أن ذلك هو بناء لأوامر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.
يود الصليب الاحمر اللبناني التوضيح أنه ومنذ أكثر من سنة ونصف سنة، يقوم بوضع الشارات والعلامات على اسقف مراكز الجمعية وعلى سياراتها وكذلك صيانة الشارات والعلامات الموجودة سابقا.
ويؤكد الصليب الأحمر اللبناني أنه يهتم وبشكل دوري وروتيني، في كل ما يتعلق بتأمين الحماية لمنشآته وآلياته وكوادره تطبيقا للقانون الدولي الإنساني وتحقيقا لغاية وأهداف الجمعية بما يتيح لها تنفيذ مهماتها الإنسانية”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.