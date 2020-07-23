لبنان | تعميم لمحافظ جبل لبنان حول وجوب إجراء مسح للمستودعات الغذائية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 05:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي تعميماً: طلب بموجبه الى القائمقامين الايعاز الى البلديات كل ضمن نطاقها وجوب اجراء مسح للمستودعات الغذائية وبيان اماكن تواجدها للتحقق من استيفائها لشروط الصحة والسلامة العامة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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