لبنان | عاملة منزلية تطعن مخدومتها وإبنتها بالسكين بشكل وحشي

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تعرضت المواطنة سوسن سويد وابنتها دانا محمد علي معروف رمال لاعتداء دموي ووحشي من قبل خادمتها التي هاجمتهما بواسطة سكين وتمكنت من طعنهما في انحاء مختلفة من جسديهما. بحسب ما ذكرته شبكة اخبار النبطية.
وفي التفاصيل ان المواطنة سوسن سويد ( 48 عاما زوجة العميد الراحل محمد معروف رمال من بلدة الدوير الجنوبية ) هاجمتها خادمتها (وهي من أصول افريقية) في منزلها في محلة بئر حسن في بيروت بسكين وتمكنت من طعنها عدة طعنات في انحاء مختلفة في الرقبة والصدر والظهر، وعندما حاولت ابنتها دانا محمد علي معروف رمال ( 14 عاما) الدفاع عن والدتها تعرضت ايضا لطعنات متعددة في صدرها وفمها ورقبتها، وقد تم ادخالهما الى قسم العناية المشددة في مستشفى الزهراء – الجناح ، وخضعت الام لعمليتين جراحيتين وحالتها مستقرة وابنتها.
وتم توقيف الخادمة من قبل القوى الامنية، وأفيد انها أمضت فترة اكثر من 6 سنوات في منزل مخدومتها وكانت مرتاحة طوال هذه الفترة وتتلقى معاملة جيدة، وكان من المقرر ان تسافر اخر الشهر الحالي الى بلادها بناء على طلبها وتم حجز كل الترتيبات لذلك، ولم تعرف اسباب جريمتها الوحشية التي ارتكبتها بحق مخدومتها وابنتها.
شبكة أخبار النبطية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.