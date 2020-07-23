كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 05:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك علم موقع “صوت بيروت “انرناشونال” ان ادارة مستشفى “الرسول الأعظم” أقدمت على اغلاق احدى الطبقات في المبنى. وذلك بعد التأكد من نقل مريض يحمل الجنسية العراقية العدوى الى عدد من الممرضات والممرضين، حيث يجري الان فحوص لكل العاملين في الطبقة وللذين خالطوا المريض. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مصادر “صوت بيروت انترناشونال”: إغلاق إحدى الطبقات في مستشفى “الرسول الأعظم” بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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