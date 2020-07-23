لبنان | عملية سلب بقوة السلاح في حورتعلا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 05:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 05:17 مساءً - مشاركة

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تعرض المواطن ص. صالح (35 عاما) الذي يعمل في شركة لتوصيل الطلبيات، لعملية سلب بقوة السلاح.

وقد اطلق اربعة مسلحين مجهولين النار عليه بالهواء ترهيبا في بلدة حورتعلا، وسلبوه طلبية كان بصدد تسليمها بقيمة 540 دولارا اميركيا و860 الف ليرة لبنانية قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة.

وادعى صالح ضد مجهولين في مخفر طليا الذي فتح تحقيقا لمعرفة الفاعلين.