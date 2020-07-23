لبنان | عملية سلب بقوة السلاح في حورتعلا

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تعرض المواطن ص. صالح (35 عاما) الذي يعمل في شركة لتوصيل الطلبيات، لعملية سلب بقوة السلاح.
وقد اطلق اربعة مسلحين مجهولين النار عليه بالهواء ترهيبا في بلدة حورتعلا، وسلبوه طلبية كان بصدد تسليمها بقيمة 540 دولارا اميركيا و860 الف ليرة لبنانية قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة.
وادعى صالح ضد مجهولين في مخفر طليا الذي فتح تحقيقا لمعرفة الفاعلين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.