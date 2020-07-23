لبنان | وزيرا الصحة والصناعة تفقدا معمل الأمصال في الشويفات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 05:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تفقد وزير الصحة حمد حسن ووزير الصناعة عماد حب الله، اليوم، مصنع الامصال اللبنانية في الشويفات، وجالا في اقسامه. بعد الجولة، اعرب حب الله عن سعادته “للقيام بهذه الجولة مع الوزير حمد حسن للاطلاع على امكانيات مصنع شركة الامصال اللبنانية ونرى فخر الصناعات اللبنانية”. وقال: “ما شاهدناه اليوم هو تقدم كبير بالنسبة للمعدات والاجراءات التى ترقى الى اعلى مستويات الجودة وتأمين السلامة العامة”. واضاف: “المصنع يتمتع بامكانيات كبيرة. واشجع اللبنانيين والمصنع كذلك على تشجيع الصناعة اللبنانية واطلب من جميع اللبنانيين الاستثمار في الصناعة وتشجيعها وعلى رأسها الصناعات الدوائية. كما ادعو المستثمرين العرب والاجانب للاستثمار فلبنان بحاجة لكم ولدعمكم”. بعد ذلك تسلم كل من حب الله وحسن درعين من ادارة المصنع عربون شكر وتقدير. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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