لبنان | وزير الصحة: تم تسجيل 161 اصابة بكورونا حتى الساعة اليوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 05:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن وزير الصحة حمد حسن ان كورونا منعطف خطير وتم تسجيل 161 إصابة جديدة حتى الساعة اليوم معتبرا أن “هناك تفشيا مجتمعيا لفيروس كورونا وهو مؤشر سلبي بالرغم من أنه لا يزال محدودا.” وقال من مستشفى ضهر الباشق: جئنا الى إفتتاح المستشفيات الحكومية التي ستستقبل المصابين بـ”كورونا” وكي يكون هناك مكان لحجر من ليس لديهم أماكن. ودعا المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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