لبنان | مستشفى الجعيتاوي: لا إصابات بالفيروس بين الأطباء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 05:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدرت إدارة المستشفى اللبناني الجعيتاوي البيان الاتي: “تتداول وسائل التواصل الإجتماعي أخباراً عن إصابة رئيس قسم الأمراض المعدية في المستشفى بمرض الكورونا. إن هذا الخبر عار من الصحة تماما، وتؤكد إدارة المستشفى أن جميع الأطباء بخير دون استثناء ولا يوجد أي طبيب مصاب بهذا الفيروس”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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