لبنان | وزارة الصحة: 9 حالات ايجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 21 الحالي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 03:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت وزارة الصحة العامة عن استكمال نتائج فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 21/7/2020، والتي أظهرت وجود تسع حالات (9) إيجابية. وجاءت النتائج على الشكل التالي: ” رحلة اديس ابابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

” رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

” رحلة أرمينيا : شركة MEA رقم 276 (حالة واحدة ايجابية)

” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (ثلاث حالات ايجابية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم419 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 935 (جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212(جميعها سلبية)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

” رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم218(جميعها سلبية)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (ثلاث حالات ايجابية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان ايجابيتان). تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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