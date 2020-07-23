لبنان | توصيات لجنة متابعة التدابير الوقائية لكورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 03:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عقدت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعا في السراي الكبير برئاسة اللواء الركن محمود الاسمر. وأصدرت اللجنة عددا من التوصيات. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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