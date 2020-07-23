لبنان | مستشفى “أوتيل ديو” نفى تسجيل حالتي وفاة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 03:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدرت ادارة مستشفى “اوتيل ديو دو فرانس” البيان التوضيحي الآتي: “ردا على المعلومات التي يتم تداولها على خدمة الواتساب، تنفي إدارة أوتيل ديو دو فرانس تسجيل حالتي وفاة لمرضى كورونا في المستشفى. كما وتؤكد عدم وجود أي حالة كورونا حاليا في حرم المستشفى. وهي تأخذ كل التدابير الوقائية والاحترازية لضمان حماية جميع المرضى والعاملين فيها”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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