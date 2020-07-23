كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 03:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة حول وجوب الالتزام والتقيد بالمذكرات السابقة بشأن اعتماد عناصر الوقاية الصحية. وطلب من مديريات ومكاتب الصندوق التشدد في الاجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة العامة. للإطلاع على المذكرةإضغط هنا تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | كركي يصدر مذكرة حول وجوب التشدد في الاجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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