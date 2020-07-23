لبنان | بلدية داربعشتار: لإستقصاء المعلومات الصحيحة من بياناتنا

اعلنت بلدية داربعشتار – الكورة في بيان، أن:

“السيدة ه. ص. وزوجها ف. ص. خضعا لفحص “pcr” نهار أمس إثر تعرض ه. ص. لوعكة صحية، على أن نعلمكم بالنتيجة بعد ظهر اليوم فور صدورها، لذلك نطلب من الجميع عدم الأخذ بالاشاعات المتداولة عن وجود إصابة كورونا في البلدة، وإن فريق التدخل البلدي السريع يتابع وضع السيدة وزوجها وهما بصحة جيدة”.

وطلبت البلدية من الجميع ب”الاطلاع واستقصاء المعلومات الصحيحة فقط من البيانات التي تنشرها البلدية على صفحتها”.