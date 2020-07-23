لبنان | بلدية داربعشتار: لإستقصاء المعلومات الصحيحة من بياناتنا

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اعلنت بلدية داربعشتار – الكورة في بيان، أن:
“السيدة ه. ص. وزوجها ف. ص. خضعا لفحص “pcr” نهار أمس إثر تعرض ه. ص. لوعكة صحية، على أن نعلمكم بالنتيجة بعد ظهر اليوم فور صدورها، لذلك نطلب من الجميع عدم الأخذ بالاشاعات المتداولة عن وجود إصابة كورونا في البلدة، وإن فريق التدخل البلدي السريع يتابع وضع السيدة وزوجها وهما بصحة جيدة”.
وطلبت البلدية من الجميع ب”الاطلاع واستقصاء المعلومات الصحيحة فقط من البيانات التي تنشرها البلدية على صفحتها”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.