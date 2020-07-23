لبنان | الجيش دهم منزلاً في بريتال

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 03:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك دهمت دورية من الجيش منزل المواطن ع. ص. في بلدة بريتال وأوقفت المطلوبين “ع. ع” و “ح. ع” وهما جريحان جراء اصابتهما بعيارات نارية أطلقها عليهما مجهولان أول أمس بالقرب من مفرق بريتال. كما تم توقيف صاحب المنزل ع. ص. واقتيدوا جميعهم الى التحقيق. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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