لبنان | دياب تداول عبر “سكايب” مع كليفرلي في إصلاحات الحكومة وإمكانية مساعدة بريطانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 03:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اتصالا عبر “سكايب” مع الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، في إطار زيارته “الافتراضية” إلى لبنان. وذلك في حضور السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ والمستشار السياسي سيمون أودونيل، ومستشار رئيس الحكومة السفير جبران صوفان. وتم التداول في إصلاحات الحكومة والمساعدة التي يمكن أن تقدمها بريطانيا إلى لبنان. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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