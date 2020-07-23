لبنان | مداهمة أحد المستودعات الذي يحوي لحوماً فاسدة في الزلقا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 01:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك داهمت وزارة الاقتصاد احد المستودعات الذي يحوي لحوماً فاسدة في الزلقا، وذلك في اطار متابعتها ملف المستودع الذي تم دهمه في زكريت. واعلن المدير العام لوزارة الاقتصاد انه “تسلمنا لائحة بـ39 محلا يحصلون على منتجات مستودع زكريت الذي يحوي لحوما ودجاجا فاسدا ونقوم بجولات للاشراف على عملية سحب البضاعة لتلفها”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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