لبنان | القمة الروحية: للترفع عن الحسابات السياسية… وحياد لبنان مشروع سلام لا مشروع حرب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 01:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما شددت القمة على “تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية باستثناء الالتزام بالقرارات الدولية والقضية الفلسطينية خصوصاً عودة الفلسطينيين إلى وطنهم وحياد لبنان مشروع سلام لا مشروع حرب”. وانطلقت القمة الروحية المسيحية أعمالها في الديمان بحضور البطاركة: مار بشارة بطرس الراعي، يوسف العبسي، يوسف الثالث يونان، كريكور بيدروس العشرين، والمطرانين شاهيه بانوسيان ومكاريوس اشقريان ممثلين كاثوليكوس بيت كيليكيا ارام الأول كيشيشيان. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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