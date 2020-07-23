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وقال حتّي: “مؤتمر “سيدر” يعكس مدى اهتمام فرنسا بلبنان والمطلوب توفير المناخ الملائم لتنفيذ شروطه والمضي قدماً بتنفيذ المشاريع التي تضمنها وعلينا العمل في هذا المجال بشكل سريع فالوقت ضاغط ويعمل ضد مصلحتنا”.
وأكد ضرورة المضي في المفاوضات مع صندوق النقد ونشيد بالدور الفرنسي في المشاركة ودعم “اليونيفيل” وأكدنا أهمية عدم المسّ بعديد هذه القوة وبمهامها وفق ما ورد في قرار مجلس الأمن 1701.
كما أكد أهمية معالجة كافة الأزمات في المنطقة وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حتي: لضرورة المضي في المفاوضات مع “الصندوق” ولعدم المس بالقرار 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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