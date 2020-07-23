لبنان | حتي: لضرورة المضي في المفاوضات مع “الصندوق” ولعدم المس بالقرار 1701

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 01:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 01:18 مساءً - مشاركة

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وقال حتّي: “مؤتمر “سيدر” يعكس مدى اهتمام فرنسا بلبنان والمطلوب توفير المناخ الملائم لتنفيذ شروطه والمضي قدماً بتنفيذ المشاريع التي تضمنها وعلينا العمل في هذا المجال بشكل سريع فالوقت ضاغط ويعمل ضد مصلحتنا”.

وأكد ضرورة المضي في المفاوضات مع صندوق النقد ونشيد بالدور الفرنسي في المشاركة ودعم “اليونيفيل” وأكدنا أهمية عدم المسّ بعديد هذه القوة وبمهامها وفق ما ورد في قرار مجلس الأمن 1701.

كما أكد أهمية معالجة كافة الأزمات في المنطقة وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة