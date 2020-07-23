لبنان | طبيب لبناني جديد على لائحة الوفيات إثر فيروس كورونا في الاغتراب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 01:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك والطبيب الراحل يعمل في احد مستشفيات الكويت، وهو من بلدة “مزرعة مشرف “في قضاء صور ، متأهل وله ولد. وقد خيم الحزن على البلدة فور شيوع الخبر . تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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