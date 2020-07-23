لبنان | إخبار ضد متلاعبي ومحتكري مادة المازوت

وتمثلت بالمحامين: مازن صفية، هيثم عزو، حسن بزي، واصف الحركة، جاد طعمة، جوزيف وانيس، هاني الأحمدية، بيار الجمّيل، علي عباس، فرنسواز كامل، باسل عباس والصحافي جوي حداد بإخبار الى جانب النيابة العامة التمييزية ضد كل من يظهره التحقيق متورطا بجرم احتكار مادة المازوت والتلاعب بأسعارها وتخزينها لبيعها في السوق السوداء.

وذلك سندا للمواد 1 و 7 و 8 من المرسوم الإشتراعي رقم 33/67 والمادة 43 من المرسوم رقم 38/23 والمادة 685 من قانون العقوبات.