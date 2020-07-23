لبنان | انطلاق القمة الروحية في الديمان بحضور الراعي ومشاركة لفيف من البطاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 01:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك بدأت القمة الروحية المسيحية أعمالها في الديمان بحضور البطاركة: مار بشارة بطرس الراعي، يوسف العبسي، يوسف الثالث يونان، كريكور بيدروس العشرين، والمطرانين شاهيه بانوسيان ومكاريوس اشقريان ممثلين كاثوليكوس بيت كيليكيا ارام الأول كيشيشيان. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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