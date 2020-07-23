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وأكدت خلية الأزمة في البلدية في بيان “أن كل الأخبار والمعلومات التي يتم التداول بها على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود إصابات كورونا في مدينة البترون هي أخبار غير دقيقة”، موضحة “أنها تتابع الموضوع مع وزارة الصحة والمراجع المعنية والمختصة ليصار إلى الإعلان عن كل ما هو دقيق وعدم التسبب بحالة الخوف والهلع”.
ودعت المواطنين “إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات التي تنشر عبر الرسائل الصوتية”، واكدت “أنها بصدد إجراء الفحوص اللازمة لكل من هو بحاجة وسيتم الإعلان عن النتائج كما هي”، مشددة “على ضرورة احترام خصوصية كل مواطن بعيدا عن تناول أي شخص بأخبار غير دقيقة”، مطالبة “بعدم استباق نتائج الفحوص التي سيتم الإعلان عنها فور صدورها”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية البترون: مدينة البترون لا تزال خالية من أي إصابة حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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