لبنان | عون: لبنان متمسك بالقرار 1701 ويشكر فرنسا على دورها في التجديد لليونيفيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 01:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال الرئيس عون خلال لقاء وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان: “لبنان متمسك بالقرار 1701 ويشكر فرنسا على دورها في التجديد لليونيفيل”. بدوره، شدد وزير خارجية فرنسا على وقوف فرنسا الى جانب لبنان ومساعدته لإنجاز الاصلاحات وعلى ان مفاعيل “سيدر” لا تزال قائمة ويمكن تحريكها بالتوازي مع ما التزمته الحكومة في حينه. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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