لبنان | وزير الصحة حمد حسن: نؤيد كل ما يشجّع صناعة الدواء الوطني

وقال حسن خلال جولة في مصانع أدوية في جدرا والشويفات: “لكل فترة ظروفها واليوم الظرف مناسب جداً لإعادة النظر في الكثير من المسلّمات التي أصبحت عرفاً أكثر من أنها موثقة علمياً ومخبرياً”.

وجدد الوزير حسن أمس الدعوة إلى التزام مبدأ “التذكير وليس التسكير”، أي التذكير بالضوابط الواجب الإلتزام بها للمحافظة على معايير الجودة والنوعية لعدم الإضطرار إلى اتخاذ القرار الفوري بالإقفال في هذه الظروف الصعبة والإحالة على القضاء المختص.

وشدد الوزير حسن على أن “سلامة الغذاء تستلزم مراقبة السلسلة كاملة من الإستيراد والتخزين إلى التصنيع والتسويق؛ ففي الفحص الأولي، على المراقب التدقيق بالخصائص الشكلية للمواد من لون ورائحة وظروف التخزين الحرارية، ليتم بعد ذلك التأكد من سلامة المواد والمنتجات من خلال فحصها في المختبرات المخصصة لذلك”.