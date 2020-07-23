لبنان | دهس امرأة مسنة وقتلها أثناء قيادة سيارته الى الخلف في صيدا

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وفي التفاصيل، ان شابا تسبب أثناء قيادة سيارته الى الخلف في شارع حي الحاج حافظ في مدينة صيدا، بدهس إمرأة مسنة كانت تمر بالقرب من المكان، الأمر الذي أدى الى وفاتها على الفور.
وقد تم نقل جثة الضحية الى أحد مستشفيات صيدا، فيما فر الشاب الى جهة مجهولة .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.