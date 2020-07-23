لبنان | دهس امرأة مسنة وقتلها أثناء قيادة سيارته الى الخلف في صيدا

وفي التفاصيل، ان شابا تسبب أثناء قيادة سيارته الى الخلف في شارع حي الحاج حافظ في مدينة صيدا، بدهس إمرأة مسنة كانت تمر بالقرب من المكان، الأمر الذي أدى الى وفاتها على الفور.

وقد تم نقل جثة الضحية الى أحد مستشفيات صيدا، فيما فر الشاب الى جهة مجهولة .