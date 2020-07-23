لبنان | بلدية الحدت: محاضر ضبط بحق كل مخالف لوضع الكمامة في وسائل النقل العمومية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 01:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وباشرت شرطة بلدية الحدت تسطير محاضر ضبط بحق كل مخالف لوضع الكمامة الالزامية في وسائل النقل العمومية وذلك بعد اصدارها البلاغ التالي: “إعتبارا من صباح يوم الخميس 23 تموز ستقوم شرطة بلدية الحدت بتحرير محاضر ضبط بحق أي مخالف لوضع الكمامة الالزامية في وسائل النقل العمومية كافة (سائقين وركاب) والمؤسسات والمحلات التجارية (عاملين وزبائن) وسائر أماكن التجمع العامة. لذا يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بإجراءات الوقاية وعدم مراجعة البلدية بأي من محاضر ضبط تم تحريرها”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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